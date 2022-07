Si terrà nella Grande Mela il congresso sul disarmo nucleare

BERNA - La guerra in Ucraina ha contribuito a riaccendere il dibattito sulle armi atomiche. Per evitare un altro conflitto nucleare, 191 stati hanno firmato nel 1968 un Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). Dal primo al 26 agosto Ignazio Cassis si recherà a New York per discutere del ruolo che avrà la Svizzera nel disarmo nucleare.