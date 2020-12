Sotto il "cupolone" si parla (ancora) di Covid

BERNA - Riprendono stamane i lavori delle Camere federali. All'ordine del giorno c'è ancora una volta la crisi pandemica, ma anche il budget della Confederazione e il matrimonio per tutti.

Il Consiglio nazionale (8.00-13.00) si occupa in entrata di un'iniziativa parlamentare che chiede che all'Assemblea federale siano sottoposte le basi per l'allestimento di un preventivo d'emergenza se non possono essere concluse le deliberazioni su quello del 2021 entro la fine del 2020.

Il plenum torna poi ad occuparsi di una serie di adeguamenti della legge Covid-19 che riguardano in particolare l'incremento degli aiuti finanziari per i casi di rigore fino 1 miliardo di franchi, l'estensione delle prestazioni nell'ambito del lavoro ridotto e il versamento di contributi a fondo perso di 115 milioni di franchi per lo sport professionistico.

Le commissioni preparatorie sostengono in gran parte il Governo, ma propongono precise regole per quanto riguarda per esempio il taglio degli stipendi più alti all'interno dei club. I pareri sono discordanti in merito ai vincoli ai quali sottomettere il versamento dei contributi a fondo perso e il limite inferiore della cifra d'affari per poter beneficiare delle misure concernenti i casi di rigore.

Sarà poi la volta del consuntivo 2019 della Confederazione, del preventivo 2020 e del preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022-2024. La commissione preparatoria propone di seguire il Governo e accreditare l'eccedenza preventivata per il 2019 sul conto di ammortamento che contiene le spese straordinarie della Confederazione relative alla crisi legata al coronavirus.

Si discuterà di Covid anche al Consiglio degli Stati (8.15 -13.00) e, in particolare, dell'impiego dell'esercito a favore delle autorità civili per combattere la seconda ondata della pandemia. Il plenum tratterà in seguito del passaggio del comune di Clavaleyres dal canton Berna a Friburgo, prima di dibattere di matrimonio civile per tutti.

Il dossier è già stato approvato dal Nazionale lo scorso mese di giugno con 132 voti contro 52 e 13 astensioni. In quel frangente la Camera si era anche detta favorevole all'apertura della donazione di sperma per le coppie lesbiche. La Commissione degli affari giuridici degli Stati sostiene il progetto e ritiene che per aprire il matrimonio alle coppie omosessuali non sia necessario modificare la Costituzione. Propone però un disciplinamento più preciso e differenziato, rispetto alla versione del Nazionale, dell'accesso alla donazione di sperma per le coppie lesbiche e delle ripercussioni sul rapporto di filiazione.

La Camera del popolo esaminerà infine il tema del cambiamento del sesso nello stato civile e una serie di interventi di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).