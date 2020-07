Sommaruga in Ucraina, sostegno alla pace nell'est

KIEV - La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, in visita di Stato in Ucraina per tre giorni, ha avuto oggi un colloquio ufficiale con il presidente Volodymyr Zelensky: le discussioni si sono perlopiù concentrate sulla situazione in Ucraina, in particolare nella regione orientale, e su temi globali come la pandemia, indica un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiungendo che per la Svizzera si tratta della prima visita presidenziale bilaterale nel Paese.

Entrambe le parti hanno reso omaggio alla già ottima cooperazione e al tempo stesso hanno evidenziato il grande potenziale soprattutto nello sviluppo di scambi economici ancora più intensi, precisa il DFAE.

Un nuovo programma di cooperazione è stato lanciato la scorsa primavera per il periodo 2020-2023 con il quale la Svizzera dimostra di essere pronta a continuare a sostenere l'Ucraina nel processo di riforma e di volere contribuire a trovare una soluzione pacifica al conflitto nella regione orientale del Paese. In merito a quest'ultimo tema Sommaruga ha sottolineato che la questione è una priorità della politica di pace elvetica.

La presidente della Confederazione ha lodato le riforme fatte finora allo scopo di rafforzare lo stato di diritto. Ha sottolineato che la Svizzera vuole continuare a sostenere l'Ucraina nella lotta alla corruzione e che si adopera per il rispetto dei diritti umani anche nelle zone non controllate dal Governo. Sommaruga ha inoltre ricordato che secondo la Svizzera l'annessione della Crimea viola il diritto internazionale.

I due presidenti hanno firmato quattro convenzioni: un memorandum generale sulla cooperazione, un protocollo aggiuntivo all'accordo di riammissione, una dichiarazione d'intenti sullo svolgimento in Svizzera della conferenza sulla riforma ucraina 2022 e un accordo sul sostegno alla lotta contro la corruzione.

Nel corso del colloquio sono stati discussi anche altri temi fra cui i cambiamenti climatici. La presidente della Confederazione ha sottolineato che le imprese svizzere specializzate nei settori del clima, dei trasporti e dell'energia dispongono di competenze di cui l'Ucraina potrebbe usufruire. Per quanto riguarda la pandemia di Covid -19 entrambe le parti hanno elogiato la collaborazione anche dal punto di vista scientifico che ha recentemente permesso di produrre ventilatori polmonari a basso costo.

Nel pomeriggio sono previsti incontri con il primo ministro Denys Shmyhal e il presidente del Parlamento Dmytro Razumkov. Domani Sommaruga s'intratterrà con ministri responsabili dei diversi settori e con rappresentanti della società civile ucraina. Giovedì la presidente della Confederazione si recherà invece in Ucraina orientale, dove verrà aggiornata in merito alla situazione attuale tra l'altro dalle autorità locali e dagli esperti dell'aiuto umanitario e della politica di sviluppo.