Il Parlamento trasloca per il virus

BERNA - Il virus non risparmia i politici. L'epidemia in corso ha già costretto le due Camere federali a interrompere la sessione primaverile. Il Parlamento ha infatti ritenuto che non fosse possibile, per i deputati, riunirsi in tutta sicurezza a Palazzo Federale.

Oggi gli uffici delle Camere hanno dunque preso una decisione strategica. Annunciando una sessione straordinaria, nella settimana del 4 maggio, che si svolgerà "extra muros" negli spazi fieristici di Bernexpo. Un trasloco temporaneo, per ragioni di salute pubblica. La sessione tratterà esclusivamente temi di stretta attualità.