L'esperimento di Migros con la merce “sciolta” sta andando benissimo

BERNA - Frutta secca, legumi, cereali, pasta e pure detersivo a libero servizio, erogati da distributori direttamente nei recipienti riutilizzabili.

È questa la formula alla base di un test che Migros ha svolto in alcuni suoi centri in alcune città e che - stando a quanto scrive il TagesAnzeiger - ha avuto risultati estremamente positivi.

Si parla di circa 3 tonnellate di alimentari “sciolti” vendute in poco più di un anno e un successo commerciale che «supera le più rosee aspettative». Per motivi tecnici ora è possibile solo riempire i sacchetti messi a disposizione da Migros ma i lavori per permettere di "tarare" sulla bilancia anche i propri sarebbero già in corso.

Per i detersivi si usa invece una “spina”, che riconosce il codice a barre della confezione vuota e la riempie di nuovo. Questa particolare stazione è presente solo in un limitatissimo numero di filiali ed eroga esclusivamente due tipologie di detersivi. Anche qui, una risposta estremamente positiva: «L'obiettivo prefissato per i sei mesi di vendita è stato già raggiunto dopo due settimane e mezzo».

Significa che presto arriveranno anche in Ticino? Probabilmente no, stando a Migros è ancora troppo presto per una diffusione a tappeto ma i test verranno espansi in altre filiali e cantoni. Quindi per le nostre latitudini magari la sorpresa potrà anche esserci.

In ogni caso, parte della cautela sull'espansione di questa modalità self-service, continua il Tagi, è anche legato alla questione Covid che richiede una sicurezza e un igiene ulteriore, soprattutto nei supermercati.

Migros