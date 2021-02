Svizzeri sempre più social, vola l'e-commerce

LUGANO - «È ormai chiaro che i servizi digitali, mobile, e i social media sono una parte indispensabile della quotidianità di molte persone in tutto il mondo».

È così che un anno fa veniva introdotto il report Digital sul 2020, pubblicato da We Are Social in collaborazione con Hootsuite, che fotografa l’andamento del consumo di internet e delle piattaforme sociali.

Già allora si notava il trend verso un maggiore utilizzo dei servizi digitali, ma quest'anno, l'uscita del rapporto 2021 ha confermato l'incredibile accelerazione (a causa delle restrizioni legate al Covid-19) dei nostri utilizzi del web.

Nel nostro Paese - Il numero di utenti di internet in Svizzera è aumentato di 146 mila unità (+1,8%) tra il 2020 e il 2021, raggiungendo quota 8,42 milioni. Si tratta di una penetrazione internet del 97%.

Inoltre, sono ora 7,10 milioni gli utenti di social media in Svizzera: un aumento di 840mila unità (+13%) rispetto al 2020. Ciò equivale all'81,8% della popolazione totale. Passiamo anche più tempo online: una media di 5,40 ore al giorno, delle quali 1h25 viene trascorsa sulle piattaforme social.

Visti i rischi del Covid c'è un altro trend che si poteva presupporre aumentasse e così è stato: l'e-commerce, che ha registrato una crescita del 18% rispetto all'anno passato. Infatti, nonostante il calo di acquisti online nel settore dei viaggi, tutte le altre categorie hanno registrato aumenti importanti.

A livello globale - In totale, nel mondo, sono 4,66 miliardi le persone con un accesso a internet: un aumento di 316 milioni rispetto al 2020 (+7,3%).

Gli utenti dei social media hanno invece raggiunto quota 4,2 miliardi (+13,2% rispetto al 2020), e oltre ai numeri è aumentato anche il tempo passato sui social: il piccolo schermo sembra ormai essere più importante di quello grande, ovvero del televisore.

Le piattaforme più usate nel mondo, come anche in Svizzera, si sono confermate le stesse degli anni passati. Nella top 3 ci sono sempre Facebook, YouTube e Whatsapp. Numeri in crescita anche per Instagram e in particolare TikTok.