Travail.Suisse chiede un indennizzo più alto per il lavoro ridotto

BERNA - La federazione sindacale Travail.Suisse chiede soglie di reddito più elevate per un'indennità del 100% per lavoro ridotto. I redditi dovrebbero essere garantiti fino almeno 4000 franchi al mese e l'indennità per lavoro ridotto dovrebbe essere aumentata fino almeno 5000 franchi, indica Travail.Suisse in un comunicato diffuso in serata.

Ai dipendenti in disoccupazione parziale, viene garantito solo l'80% del loro reddito, scrive Travail.Suisse dopo una tavola rotonda con il presidente della Confederazione e ministro dell'economia Guy Parmelin. Ciò rappresenta una minaccia esistenziale per le persone a redditi più bassi, viene sottolineato.

Durante l'ultima sessione invernale, il Parlamento ha deciso di aumentare l'indennità di lavoro ridotto per le persone a basso reddito fino a 4'340 franchi e di garantire il 100% del reddito fino a 3'470 franchi. Questo non è sufficiente visto il costo della vita, secondo Travail.Suisse.

La federazione sindacale mette anche in guardia da un'ondata di disoccupati con esaurito diritto all'indennità. I disoccupati hanno opportunità ancora più limitate sul mercato del lavoro nel secondo lockdown. Dall'inizio della pandemia del Covid-19, il numero dei senza lavoro di lunga durata è più che raddoppiato. A partire dalla primavera 2020, la durata delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione dovrebbe quindi essere estesa.