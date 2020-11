ZURIGO - Denner richiama il formaggio a treccia Gazi Yumak Örgü Peyniri da 200 grammi, indica una nota odierna del dettagliante.

Sono interessate dal richiamo tutte le date limite di consumo del prodotto. In alcune confezioni sono stati trovati frammenti di metallo.

In caso di consumo non è possibile escludere un rischio per la salute, si legge nel comunicato. Denner invita i clienti a non consumare il prodotto e a restituirlo presso uno dei punti di vendita, dove sarà rimborsato.