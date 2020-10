Seicento pacchi su misura all'ora

JEGENSTORF - Il 2020 è l'anno dello shopping online: con la pandemia e il conseguente lockdown della scorsa primavera, anche in Svizzera sono aumentati gli acquisti sul web. Un fenomeno, questo, che porta anche a un incremento dei rifiuti, dovuti al materiale d'imballaggio.

Ecco dunque che Interdiscount e Microspot (gruppo Coop) si sono attrezzati per rendere le proprie spedizioni più sostenibili: un nuovo impianto d'imballaggio a Jegenstorf, nella regione di Berna, permette infatti di confezionare un pacco su misura per ciascun prodotto. In questo modo, non sarà più necessario materiale di riempimento: ogni anno si risparmieranno 70 tonnellate di carta.

Interdiscount e Microspot nel 2020 prevedono in totale di spedire dal centro logistica di Jegenstorf circa due milioni di pacchi. Nell’anno precedente è stata superata la soglia del milione decuplicando il volume di pacchi del 2010. Il nuovo sistema automatico d'imballaggio permette di gestire il volume in rapido aumento e di lavorare fino a seicento pacchi all’ora in modo totalmente automatico.

Sempre all'insegna della sostenibilità, in futuro il bollettino di consegna cartaceo sarà abolito: i clienti lo riceveranno unicamente via e-mail e la potranno richiamare in qualsiasi momento nel proprio conto cliente.

Interdiscount/Microspot