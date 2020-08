Stadler, chiuso un contratto da quasi 100 milioni di franchi

BUSSNANG - Il produttore turgoviese di treni e materiale rotabile Stadler Rail si è aggiudicato un contratto per la fabbricazione e la manutenzione di 24 tram per la città tedesca di Jena. L'ammontare dell'operazione è di 92 milioni di euro, pari a circa 99 milioni di franchi.

Il contratto quadro comprende la manutenzione e la fornitura di ricambi per i veicoli per un periodo di 24 anni con un'estensione opzionale per altri otto anni, indica Stadler in un comunicato odierno.

La fornitura dei primi tram nella cittadina della Turingia è prevista a partire dal 2023. Il gruppo di Bussnang (TG) precisa inoltre che 23,4 dei 92 milioni di euro del contratto proveranno da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell'Ue.