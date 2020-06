Raiffeisen e la Mobiliare insieme per i proprietari di abitazioni

SAN GALLO / BERNA - Raiffeisen e la Mobiliare hanno concordato un partenariato strategico che prenderà il via dal 1° gennaio prossimo. Oltre alla reciproca ed esclusiva intermediazione di prodotti bancari, previdenziali e assicurativi, l'intesa siglata tra la banca e l'assicuratore comprende anche l’elaborazione di prodotti e servizi comuni rivolti in particolare ai clienti giovani, alle famiglie e alle PMI.

In un comunicato odierno, Raiffeisen e la Mobiliare spiegano che la piattaforma comune avrà lo scopo di soddisfare in modo globale le esigenze dei proprietari d’abitazione. «La clientela beneficerà in tal modo di maggiore competenza e di una più ampia gamma di prodotti bancari, previdenziali e assicurativi in sintonia gli uni con gli altri - scrivono -. Lo scopo è di offrire una gamma completa di prodotti e servizi orientati alle esigenze dei clienti».

«Il partenariato strategico consentirà a Raiffeisen di soddisfare in modo più ampio le esigenze dei clienti e di offrire loro un concreto valore aggiunto. La struttura decentrata nonché la vicinanza ai clienti garantita da entrambe le società costituiscono in tal senso un grande vantaggio», afferma, citato nella nota, Heinz Huber, Presidente della Direzione di Raiffeisen Svizzera.

Markus Hongler, CEO della Mobiliare, dichiara a sua volta: «Con questo partenariato strategico si uniscono due società forti e dal carattere cooperativo ben consolidato. Condividiamo lo stesso modo di essere al servizio dei nostri clienti: offriamo soluzione semplici, rapide e pragmatiche».

Entrambe società di carattere cooperativo, Raiffeisen, fornitore di ipoteche, e la Mobiliare, fornitore di assicurazioni economia domestica, vogliono sfruttare la loro posizione sul mercato dell'abitazione e trattare questo campo di attività con un’azienda comune sotto forma di piattaforma digitale. Essa avrà il compito di rispondere a tutte le esigenze nell’ambito delle abitazioni di proprietà private: dall’acquisto alla vendita, passando per la manutenzione.