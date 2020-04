I contadini elvetici aderiscono all'iniziativa "Too Good To Go", contro lo spreco alimentare

BERNA - Prodotti da panetteria in eccesso, frutta e verdura non conformi agli standard estetici o insalate del giorno precedente: non è sempre facile vendere i prodotti freschi di giornata. Grazie a "Too Goo To Go", questi prodotti ancora perfettamente commestibili vengono venduti sotto forma di “Magic Box”.

Questo crea una situazione vantaggiosa per tutti: i consumatori ricevono generi alimentari deliziosi a un prezzo ridotto direttamente dalle fattorie, ci sono meno sprechi per le aziende e le risorse ambientali vengono preservate.

Anche l'Unione Svizzera dei Contadini (USC), che già si impegna in diversi modi contro lo spreco alimentare e si batte per un maggiore apprezzamento dei generi alimentari, ha deciso di aderire a "Too Good To Go", l’applicazione contro lo spreco alimentare. Le aziende agricole possono registrarsi da adesso sul sito ufficiale e vendere tramite l’applicazione dei prodotti esteticamente non perfetti, o ciò che non è stato venduto nella vendita al dettaglio.

Così facendo, le imprese generano reddito, soddisfano le esigenze dei clienti e contribuiscono attivamente alla riduzione gli sprechi alimentari. Come funziona? È molto semplice: il consumatore effettua l’ordine tramite l'applicazione, paga l'importo online e ritira la Magic Box all'ora specificata direttamente in fattoria. L’azienda viene informata non appena una Magic Box è stata prenotata, la prepara e la consegna al consumatore all’ora prestabilita. Lo sforzo per l'azienda è minimo e la vendita si svolge in maniera semplice e diretta tramite l'applicazione.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più su come registrarsi su Too Good To Go, basta visitare il sito ufficiale dell'iniziativa.