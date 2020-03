Il Covid-19 non chiude Mobilezone che cambia un po' gli orari ma resta aperto

ZURIGO - Lo specialista di telefonia Mobilezone ha potuto mantenere aperte in Svizzera 80 delle 120 filiali totali del gruppo, che continueranno a servire la clientela.



La chiusura dei negozi decretata una settimana fa dal Consiglio federale non si applica infatti ai punti vendita di operatori di servizi di telecomunicazione.

Tuttavia, Mobilezone per alcuni dipendenti ha dovuto far ricorso all'orario ridotto. Oltre ai quaranta negozi chiusi, potranno aggiungersene altri, indica il gruppo zurighese in una nota odierna.

In merito all'evoluzione degli affari, Mobilezone - come quasi tutte le aziende - si mostra prudente e ritiene che al momento è impossibile valutare l'impatto della pandemia sugli affari, ma si attende risultati "positivi" per quanto riguarda lo shop online. In particolare per quanto riguarda il mercato in Germania, sui siti tedeschi sparhandy.de e deinhandy.de.