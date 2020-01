Questi bastoncini di mais non sono adatti ai celiaci

BERNA- ALDI Suisse SA ha informato lʼUfficio della tutela dei consumatori e di veterinaria del Cantone San Gallo e lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) che il prodotto snack «Bastoncini di mais bio» è stato dichiarato erroneamente senza glutine, sebbene lo contenga.

Non è quindi possibile escludere rischi per la salute delle persone intolleranti al glutine (celiaci). L’USAV raccomanda alle persone che soffrono di celiachia di non consumare il prodotto, che può causare loro sintomi come diarrea, dolori allo stomaco e mal di testa.

Per tutti gli altri soggetti il prodotto non costituisce invece alcun pericolo.