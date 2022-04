Esplode munizione, feriti due operai

ALTDORF - È di due feriti gravi il bilancio di un'esplosione che si è verificata ieri mattina in un'azienda di Schattdorf, nel canton Uri, durante lo smontaggio di un proiettile per lanciamine.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8.30 in un'azienda dove vengono smaltite munizioni, indica in un comunicato odierno la polizia urana. Un operaio di 53 anni è stato trasportato dalla Rega in un ospedale fuori cantone, mentre un uomo di 60 anni è stato portato in ambulanza all'ospedale cantonale di Uri.

Anche tre soccorritori sono stati portati all'ospedale per accertamenti a causa del fumo, ma sono stati nel frattempo dimessi. Sono in corso indagini per chiarire la causa dell'incidente.