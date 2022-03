Un messaggio anti-Russia sulle vetrine del lusso zurighesi

ZURIGO - «Cari russi, perché avete votato Putin?» È quanto si leggeva su una serie di volantini che ieri erano comparsi sulle vetrine di diverse boutique di lusso a Zurigo. Volantini che mostravano un'immagine del volto del presidente russo Vladimir Putin con un'impronta insanguinata. Sotto quest'ultima campeggiava la scritta “Killer”.

I volantini erano stati affissi sulle vetrine di Dior, Saint Laurent e Blancpain, ma anche su quella della pasticceria Sprüngli. L'autore del gesto non è noto.

Un collaboratore di Saint Laurent aveva notato il manifesto all'apertura del negozio. «Ritengo che si tratti di un'azione aggressiva. L'ho subito rimosso». E lo ha fatto pensando ad alcuni suoi colleghi. «Nel team abbiamo dei dipendenti russi. Non volevo che si sentissero a disagio».

Anche dalla vetrina del negozio di orologi Blancpain il volantino è stato subito rimosso. «Probabilmente siamo stati presi di mira perché spesso Putin indossa uno dei nostri orologi» ha detto un dipendente.

La polizia cittadina di Zurigo non ha ricevuto alcuna segnalazione in merito al volantinaggio. «Finché non viene inoltrata una denuncia, non viene avviata nessuna indagine» afferma il portavoce Pascal Siegenthaler. Una denuncia che, sottolinea, potrebbe per esempio essere presentata dalla persona danneggiata, in questo caso il presidente russo Vladimir Putin.