Dato per disperso, trovato morto

BERNA - Un giovane scomparso dalla serata di sabato è stato trovato morto ieri sera ad Adelboden (BE), località teatro delle gare del week-end valide per la Coppa del mondo di sci maschile. Le circostanze del decesso sono ancora oggetto di indagine.

Una persona data per dispersa il giorno prima è stata ritrovata priva di vita domenica dopo una lunga ricerca, ha dichiarato a Keystone-ATS una portavoce della polizia bernese, confermando quanto riportato da vari media. L'addetta stampa ha aggiunto che nel pomeriggio verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso.

Secondo il giornale "La Liberté", la vittima è un ventenne del canton Friburgo. Il padre ha svelato alla testata che il corpo del figlio è stato rinvenuto sotto una coltre di neve dietro un edificio ieri intorno alle 19.00.

Stando all'uomo, il figlio si era recato ad Adelboden, dove nel fine settimana si sono svolti un gigante e uno slalom, con amici per assistere alle gare come spettatore. Tuttavia, non si è presentato all'ora concordata per intraprendere il viaggio di ritorno in autobus.

Parlando al telefono con gli amici, il giovane avrebbe detto di essere in ritardo. I successivi tentativi di mettersi in contatto con lui sono però falliti.