Una serie di furti natalizi

AARAU - Una serie di nove furti con scasso natalizi è stata messa a segno durante la sera della vigilia in diverse località argoviesi. La polizia cantonale raccomanda pertanto di mantenere alta la guardia anche oggi.

Un furto è avvenuto nella serata, attorno alle 23, a Oberrohrdorf. Al suo rientro presso il proprio domicilio, una famiglia ha sorpreso i due ladri in azione. Questi sono però riusciti a fuggire, facendo perdere le proprie tracce nella notte.

I malviventi - lo si legge in un'odierna nota della polizia cantonale argoviese - hanno fatto man bassa di denaro contante, orologi e gioielli anche in altre sei case monofamiliari e in due appartamenti. In totale, come detto, nella serata della vigilia sono state prese di mira nove abitazioni.

Oltre che a Oberrohrdorf, i furti con scasso sono avvenuti a Wettingen, Brugg, Birr, Rüfenach, Birmenstorf, Gränichen und Magden.

Quattro colpi nel Canton San Gallo - I ladri sono entrati in azione anche nel Canton San Gallo, dove la polizia cantonale segnala quattro colpi messi a segno alla vigilia. In diverse località, i soliti ignoti hanno preso di mira una falegnameria, un ristorante e due abitazioni private. In una casa di St.Margrethen, i malviventi sono entrati in azione mentre i proprietari stavano dormendo.

Sempre nel Canton San Gallo, tre ladri sono finiti in manette. Due venticinquenni sono stati trovati nei pressi della stazione di St.Margrethen. Un altro - in questo caso si trattava di un sedicenne - è stato fermato a Vilters, mentre nascondeva la refurtiva di più colpi dietro a un edificio.

Refurtiva per oltre centomila franchi - Anche la polizia cantonale zurighese segnala un furto con scasso avvenuto la scorsa notte. I ladri sono entrati in una casa bifamiliare a Opfikon, dove si sono impossessati di oggetti di valore per un importo superiore ai centomila franchi.

Sempre nella regione, all'alba di oggi è andata meno bene a un trio di ladri che intendeva entrare in azione in Hardeggstrasse a Zurigo. I malintenzionati sono finiti in manette, dopo che un cittadino aveva notato come guardavano dentro le buca delle lettere e tentavano di aprire delle vetture parcheggiate. Un altro residente aveva inoltre segnalato che qualcuno aveva cercato di entrare in casa sua. Uno di loro era in possesso di probabile refurtiva.