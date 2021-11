Ritrovato in Germania il bimbo di cinque anni sparito da un mese

SOLETTA - Il bambino di cinque anni del canton Soletta, scomparso da metà ottobre, è stato ritrovato sano e salvo ieri in Germania e riportato a suo padre. Il genitore, che ha la custodia esclusiva sul bimbo e vive a Hofstetten (SO), non si era visto riconsegnare il figlio dopo che questi era andato in vacanza con la madre.

Nei confronti della donna è stata avviata un'inchiesta penale per sottrazione di minorenne e rapimento, ha annunciato tramite un comunicato odierno la procura solettese. Inoltre, due persone, accusate di aver aiutato la madre, sono finite in manette in Svizzera.

Il bimbo, incolume, è stato trovato ieri mattina nel Land tedesco della Baviera con la madre. Stando al pubblico ministero, le indagini delle autorità sono state complesse. Quando suo figlio era sparito, lo scorso 13 ottobre, il padre si era anche rivolto ai media.