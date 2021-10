Curva sbagliata ed è frontale, tre ospedalizzati

AFFOLTERN AM ALBIS - Frontale da brivido oggi ad Affoltern am Albis, canton Zurigo. Si contano due feriti gravi e una leggera. Lo comunica la Polizia cantonale zurighese.

Poco prima delle 13 un gruppo composto da sei motociclette stava circolando da Rifferswil in direzione di Affoltern am Albis, mentre un motociclista di 57 anni, con un passeggero, stava viaggiando in direzione opposta. Per motivi ancora da chiarire quest’ultimo si è spostato in mezzo alla carreggiata mentre percorreva una lunga curva a destra. Il 57enne e il suo passeggero si sono scontrati frontalmente con la quinta moto del gruppo in arrivo, alla guida della quale c’era un uomo di 23 anni accompagnato da una passeggera. Entrambi i conducenti sono rimasti gravemente feriti nell'incidente, mentre la passeggera, una diciassettenne, ha riportato ferite leggere.

Le esatte cause dell'incidente sono ancora da chiarire, la Polizia cantonale di Zurigo ha aperto un’inchiesta.

Brknews