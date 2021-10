Con cento chili di formaggio alla frontiera

THAYNGEN / BIETINGEN - Le autorità doganali tedesche hanno intercettato alla frontiera di Bietingen (D), vicino a Thayngen (SH), un contrabbandiere di formaggio. A bordo del suo veicolo aveva nascosto diverse forme di formaggio svizzero per un totale di cento chili.

L'episodio risale a lunedì scorso, hanno comunicato oggi le autorità. Inizialmente il 51enne tedesco aveva affermato di non avere niente da dichiarare. Quando i doganieri hanno iniziato a controllare il veicolo, ha cambiato versione, dicendo di avere «un po' di formaggio svizzero». Gli agenti hanno però presto trovato l'abbondante malloppo.

Nel corso delle verifiche è anche emerso che per il cittadino tedesco non si tratta della prima violazione di questo tipo: in totale ha cercato di contrabbandare 240 chili di formaggio ed è stato multato per 680 euro. Un procedimento è stato aperto nei suoi confronti.