Cade da una parete rocciosa del Loucherhorn e muore

BÖNIGEN - Il cadavere di un uomo, dato per disperso, è stato trovato ieri in un ripido pendio nella regione del comune di Bönigen (BE): la polizia e il ministero pubblico dell'Oberland bernese ritengono che l'uomo sia caduto da una parete rocciosa del Loucherhorn, dove avrebbe bivaccato, si legge in un comunicato.

Il corpo è stato localizzato durante un volo di ricerca effettuato in seguito all'annuncio della sparizione, precisa la nota. L'identificazione formale dell'uomo è ancora in corso, ma è molto probabile che si tratti della persona scomparsa, aggiunge la nota.