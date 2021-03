Persona trovata morta dopo un incendio

WICHTRACH - Una persona è stata trovata morta in una casa a Wichtrach (BE) andata completamente distrutta in seguito a un incendio scoppiato questa mattina. Il macabro ritrovamento è avvenuto al termine delle operazioni di spegnimento del rogo.

L'allarme è scattato questa mattina poco dopo le 9.30, ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese, aggiungendo che quando i pompieri sono giunti sul posto l'edificio era già completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco sono stati in grado di evitare che le fiamme si propagassero a un ristorante che fa parte del complesso.

I lavoro di spegnimento si sono rivelati difficili e si sono protratti fino al tardo pomeriggio, viene precisato nella nota. A causa dell'elevato pericolo di crollo non è stato possibile raggiungere il punto da cui l'incendio è partito in un tempo ragionevole ed evitare che l'edificio andasse completamente distrutto.

Quattro dei residenti presenti in quel momento sono stati in grado di lasciare l'edificio da soli. Uno di loro è stato portato in ospedale in ambulanza per sospetta intossicazione da fumo. Riguardo a un quinto residente inizialmente non vi era chiarezza. Nel corso delle operazioni effettuate dopo lo spegnimento, le squadre di soccorso intervenute hanno trovato il corpo privo di vita di una persona. L'identificazione formale non è ancora avvenuta, ma secondo i risultati finora ottenuti si deve presumere che si tratti del residente mancante.

Per i residenti toccati sono state trovate soluzioni abitative in parte tramite il comune e in parte tramite privati.