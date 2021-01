Dal ritiro della patente all'arresto per una piantagione di canapa

LUCERNA - Prima il ritiro della patente, poi l'arresto per una piantagione indoor di cannabis. La vicenda è avvenuta negli scorsi giorni a Blatten, nel Canton Lucerna.

Il tutto è cominciato con il controllo nei confronti di un automobilista: un 37enne - come fa sapere la polizia cantonale lucernese - che è risultato positivo a un test antidroga. E al quale è inoltre stato rilevato un tasso alcolemico dello 0,66 per mille. Da qui il ritiro della patente.

Ma poi gli agenti hanno dato un'occhiata più approfondita alla vettura, trovando una grande quantità di infiorescenze di canapa. Ma anche la chiave di un garage. Ed è nel garage che è poi stata scoperta la piantagione indoor con oltre 700 piantine, oltre a un'arma proibita e attrezzatura da giardinaggio rubata.

Sul posto era presente pure un 36enne, che dava in affitto lo spazio in questione. Per lui e per il 37enne sono scattate le manette.