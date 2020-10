3'008 casi, 53 ricoveri e 8 decessi nelle ultime 24 ore

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riferisce che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 3'008 nuovi casi di Covid-19, per un totale di 86'167 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 8, il che porta il bilancio delle vittime a 1845.

Rispetto ai dati pubblicati ieri che riguardano la Svizzera e il Liechtenstein, le persone ricoverate in ospedale sono 53 in più (complessivamente 5'500). Sono stati effettuati 14'224 tamponi per un totale di 1'646'512. Il tasso di positività dall'inizio della pandemia è del 5,9%, quello degli ultimi 14 giorni del 14,3%, quello delle ultime 24 ore del 21,1%.

Attualmente 7'407 persone si trovano in isolamento e altre 12'933 sono in quarantena perché entrate in contatto con loro. Pure in quarantena 11'942 persone di ritorno da un Paese a rischio.

In Ticino i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 137, per un totale di 4'654 infezioni dall'inizio della pandemia. Non si segnalano ulteriori decessi (fermi a 352).