Altri 148 casi ma nessun decesso

BERNA - Altri 148 casi di contagio da coronavirus ma nessun decesso legato al Covid-19 (che restano a quota 1'700). Sono questi i dati dell'evoluzione della pandemia in Svizzera e nel Liechtenstein, forniti nel consueto bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel corso delle ultime 24 ore.

Il numero complessivo dei casi confermati dall'inizio dell'emergenza sale così a quota 34'302, mentre il totale delle ospedalizzazioni ha raggiunto le 4'178 unità, con 11 ricoveri in più di ieri.

Isolamento e quarantena - Inoltre, attualmente tra Svizzera (nel conteggio rientrano 21 dei 26 cantoni) e Liechtenstein si contano 739 persone in isolamento (71 in più rispetto a ieri) e altre 2'450 in quarantena. A queste si sommano poi le 6'402 in auto-quarantena a seguito del loro rientro sul territorio nazionale.

Il numero totale di tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza è pari a 758'836 (+5'503 nelle ultime 24 ore). Di questi, il 5,4% è risultato positivo.