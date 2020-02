Una sparatoria in un appartamento di Grandson provoca diversi feriti

LOSANNA - È finita nel sangue la sparatoria avvenuta questo pomeriggio, attorno alle 13.35, nel centro di Grandson (VD). La polizia vodese, intervenuta sul posto in forze, ha infatti rinvenuto diversi feriti in un appartamento del piccolo comune vodese situato non lontano da Yverdon-les-Bains.

Ricordiamo che - secondo quanto riferito da alcuni testimoni a 20 minutes - un uomo col volto coperto di sangue sarebbe stato visto abbandonare di corsa lo stabile, salire su un'auto e fuggire.

Sul posto sono intervenuti una ventina di agenti della cantonale, oltre a diversi elicotteri della Rega e ambulanze. Tra gli abitanti della cittadina si parla di un possibile regolamento di conti, forse legato allo spaccio di droga. L’ipotesi però non è stata al momento corroborata da alcuna fonte ufficiale.

La polizia vodese - in serata - ha invece confermato di aver rinvenuto «alcuni feriti» all'interno dell'appartamento. È stato inoltre precisato che «la popolazione non è mai stata in pericolo.» Il caso è attualmente nelle mani del Ministero pubblico vodese (che ha aperto un'inchiesta) e che «non rilascerà ulteriori informazioni».

Lettore 20 minutes