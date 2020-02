Grossa operazione di polizia nel centro di Grandson

GRANDSON - Una grossa operazione di polizia è in corso in questi momenti a Grandson, nel canton Vaud. La polizia ha confermato che sul posto è attivo un importante dispositivo, senza però fornire informazioni supplementari in merito all'accaduto.

Secondo quanto riferito da “24 heures”, una persona avrebbe aperto sparato alcuni colpi contro alcuni passanti. Al momento però, assicura il portavoce della polizia cantonale, non sussiste più alcun pericolo per la popolazione.

Nell’attesa di una conferma da parte delle autorità, alcuni testimoni hanno raccontato quanto visto. «Un uomo con il volto coperto di sangue è passato davanti al mio negozio. Sono uscito per chiedere come stava, ma non mi ha risposto. È salito in macchina e se n’è andato di corsa», ha raccontato un parrucchiere del piccolo comune vodese.

Sul posto sono presenti anche elicotteri della Rega e ambulanze. Tra gli abitanti si parla di un possibile regolamento di conti, forse legato a questioni di droga. L’ipotesi però non è stata per il momento confermata da alcuna fonte ufficiale.