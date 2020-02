Investita vicino ai "box del sesso", poliziotta rischia di morire

ZURIGO - Una detective in borghese è stata investita ieri sera a Zurigo nella zona dove si trovano i "box del sesso". L'agente 38enne ha riportato ferite che ne mettono in pericolo la vita.

Stando a una nota della polizia cittadina, la detective si trovava sull'area dove sono allestiti i box e assieme a un collega si apprestava a controllare una vettura e i suoi occupanti.

L'automobilista in un primo momento ha dato l'impressione di seguire l'ordine, ma «improvvisamente e in modo del tutto inaspettato» è indietreggiato di qualche metro, per poi accelerare con il suo SUV grigio, investendo la detective e trascinandola per alcuni metri. L'agente è stata portata in ospedale con gravi ferite ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza.

L'altro agente è rimasto illeso, mentre il conducente del SUV è riuscito a fuggire e a far perdere le tracce. La polizia sta cercando dei testimoni.