Assalti ai furgoni blindati: «Finché sulle strade gireranno certe somme...»

LOSANNA - Il canton Vaud è confrontato con la piaga dei furti che concernono i furgoni blindati. Sette colpi in soli quattro anni. Colpi violenti e perpetrati con la forza bruta. Come quello del mese di agosto a La Sarraz dove i malviventi - armati da fucili tipo kalashnikov - constrinsero le due persone a uscire dal mezzo con la forza per poi malmenarle. In seguito i rapinatori forzarono il furgone e si impadronirono del bottino prima di dare fuoco alle due Audi utilizzate per bloccare il furgone portavalori e fuggire.

Alcuni dei malviventi sono tuttora ricercati, ma una persona implicata negli attacchi è stata rintracciata nella prigione di Lione dal programma "Temps Présent" della RTS. L'uomo ha accettato di parlare con la garanzia dell'anonimato e ha fornito l'identikit del rapinatore tipo: «Ha tra i 28 e i 42 ed ha un passato migratorio di seconda o terza generazione. Spesso proviene dal Maghreb».

Per questi criminali il nostro Paese è come la gallina dalle uova d'oro. E la recente rapina, che ha fruttato il bottino record di 40 milioni di franchi, l'ha resa ancora più appetibile. «Questa enorme somma ha reso avido ogni criminale di Lione», ha spiegato alla televisione romanda, precisando che almeno «quattro bande» della città francese «sarebbero in grado di compiere attacchi di questa portata». D'altronde finché certe somme verranno trasportate sulle strade elvetiche, i «criminali saranno sempre interessati».