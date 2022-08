I rifiuti abbandonati nei prati uccidono la mucca Paloma

«Bisogna intervenire» - Non era la prima volta che gli animali della fattoria di Rüti trovano frammenti di rifiuti nei loro mangimi. «Continuo a trovare vetro, alluminio o plastica che sono stati abbandonati nei nostri prati. Ci sono diversi bidoni della spazzatura nelle vicinanze, non capisco il motivo per gettare tutto per terra», commenta Bising. «Il littering in particolare è un grosso problema per noi agricoltori. Le persone non hanno idea del lavoro e dei costi che la loro pigrizia ci sta causando».