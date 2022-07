Navigare nei cieli: «Con Swiss vieni derubato»

Le compagnie prese maggiormente in considerazione dall'analisi sono quelle che offrono il maggior numero di voli da e per la Svizzera: Easyjet, Edelweiss, KLM, Lufthansa e Swiss.



L'offerta delle compagnie aeree svizzere non è allettante



Colpisce, in questo caso, come la gamma di servizi offerti dalle due compagnie aeree svizzere, Edelweiss e Swiss, sia modesta. Edelweiss per esempio non offre Internet ai suoi passeggeri e Swiss lo fa solo su alcuni voli intercontinentali. «E anche lì, l'offerta della più grande compagnia aerea svizzera è tutt'altro che attraente» afferma Beyeler.



Con Swiss, i passeggeri dei voli intercontinentali pagano nove franchi per 20 mega e 59 franchi per 220 mega. Nel migliore dei casi, è l'equivalente di 25 centesimi per megabyte. Per fare un confronto, la casa madre Lufthansa propone un giga per 29 euro, che equivalgono a poco meno di tre centesimi per megabyte. E con l'olandese KLM, l'accesso illimitato a Internet per l'intera durata del viaggio, costa meno che acquistare 120 mega di dati su un volo Swiss. KLM è l'unica delle cinque compagnie aeree che offre ai propri passeggeri un collegamento gratuito per la messaggistica, sia sui voli europei che intercontinentali.



«Le compagnie aeree svizzere non sono ancora entrate nel 21° secolo» afferma l'esperto di Telekom. «Con quasi tutti i provider, una connessione Internet è una cosa ovvia oggi e non costa nemmeno molto».