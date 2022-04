Berna ammette: «In quella cartina c'è un errore»

BERNA - Dopo le polemiche e il ricorso intentato dagli oppositori negli scorsi giorni, Berna ha ammesso oggi che nella cartina riassuntiva presente a pagina 13 del libretto sulle votazioni in merito alla nuova Legge sul cinema del prossimo 15 maggio «è presente un errore».

Miglior contestualizzazione - Dopo le critiche ricevute, la Cancelleria federale ha infatti deciso di spulciare le spiegazioni del Consiglio federale che avevano suscitato interrogativi nell'opinione pubblica e di pubblicare delle precisazioni per promuovere «l’oggettività del dibattito» e aiutare gli aventi diritto di voto a «contestualizzare meglio le informazioni fornite dalla cartina».

Slovacchia dimenticata - Le precisazioni - sottolinea la Cancelleria - illustrano in base a quali criteri la cartina a pagina 13 riporta i Paesi «che hanno introdotto un obbligo d’investimento o una tassa per i servizi di streaming». Facendo questo è stato scoperto che sulla cartina la Slovacchia appariva in bianco, nonostante la nazione preveda una tassa in questo ambito.

Troppo tardi per cambiare - Queste precisazioni, sottolineano da Berna, non possono più essere integrate nelle spiegazioni di voto che sono già state stampate e recapitate. «Tuttavia nelle versioni PDF pubblicate sui siti del Consiglio federale la cartina è stata adeguata».