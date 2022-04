In piazza Federale per la pace in Ucraina

Duemila persone si sono riunite nella capitale per manifestare e chiedere a Berna di impegnarsi per il cessate il fuoco

È in pieno svolgimento a Berna una manifestazione per la pace in Ucraina. I partecipanti, circa 2mila, si sono riuniti su Piazza federale davanti al Parlamento. Previsto un corteo attraverso il centro, costellato di discorsi e parentesi musicali.