Dieci ucraini hanno trovato rifugio in un solo appartamento

ZURIGO - Sempre più profughi ucraini stanno raggiungendo la Svizzera. Come ha riferito ieri la Segreteria di Stato per la Migrazione (SEM), sono già oltre 3'800 i rifugiati arrivati nel nostro Paese. Ma si tratta solo delle persone che si sono annunciate, quindi il loro numero è certamente superiore.

Se il flusso di persone provenienti dall'Est Europa è grande, lo è anche la solidarietà della popolazione, che sta mettendo a disposizione migliaia di posti letto. Come Sagita Barvida, che conscia del fatto che questi profughi «hanno bisogno di aiuto e sostegno» ha deciso di offrire il proprio tetto a quanti più rifugiati possibili. Attualmente nel suo appartamento di Zurigo vivono dieci profughi: «La maggior parte di loro si è già registrata presso la città e sta aspettando che gli venga assegnato un alloggio permanente», spiega.

A casa di Sagita ci sono ad esempio Maria (23 anni) e Aleksandra (20 anni). Le due amiche provengono dalla città di Odessa. «Ci siamo svegliate la mattina con colpi di arma da fuoco ed esplosioni», ricorda Maria. Per questo hanno raccolto l'essenziale e sono fuggite, lasciando però in Ucraina gli affetti. «Siamo molto preoccupate per le nostre famiglie», racconta ancora la giovane Maria. Gli uomini sono infatti rimasti sul posto per difendere il Paese. «Mio fratello maggiore è di stanza a Kiev. E anche molti dei nostri amici sono ancora a Odessa a combattere», illustra Alexsandra.

Per il futuro la 20enne oggi ha un solo desiderio: rivedere la sua famiglia. Ma nel frattempo è felice di averne trovata, temporaneamente, una nuova.

