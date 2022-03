Un permesso di lavoro “facile” per i rifugiati ucraini

BERNA - Sono centinaia di migliaia le persone che stanno fuggendo dalla guerra in Ucraina. E stanno arrivando anche in Svizzera, dove al momento se ne contano 240, come fa sapere la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Ieri la ministra della giustizia Karin Keller-Sutter (PLR) ha detto che chiederà al Consiglio federale lo statuto di protezione S per i profughi ucraini. Uno statuto che permetterebbe loro anche di cercare un lavoro in Svizzera, a condizione che abbiano però ricevuto un'autorizzazione dall'autorità cantonale competente.

Non ci sta il consigliere nazionale Andri Silberschmidt (PLR): tale procedura sarebbe troppo complicata. «Per l'ottenimento di un permesso di lavoro, i rifugiati ucraini dovrebbero poter beneficiare di una procedura semplificata». Il deputato chiede pertanto che non sia necessaria l'autorizzazione cantonale. «Non torneranno nel loro paese a breve, dobbiamo quindi dare loro una prospettiva» afferma ancora Silberschmidt.

Una richiesta, la sua, che trova il sostegno della Sinistra. «È importante che queste persone che hanno perso tutto e hanno dovuto lasciare il loro paese, in Svizzera non vengano ostacolati dalla burocrazia» dice il consigliere nazionale socialista Fabian Molina. La Destra si dice invece contraria a una procedura semplificata, in quanto si tratterebbe di un approccio nuovo, discriminatorio nei confronti dei rifugiati provenienti da altri paesi, secondo la deputata UDC Yvette Estermann. E aggiunge: «Se adeguiamo in tutta fretta le nostre leggi, il nostro paese sarà sempre più attrattivo per i rifugiati da tutto il mondo».

Olha Shvets, docente di lingue alla scuola ucraina Barvinok a Basilea, è convinta che gli ucraini siano in grado di integrarsi rapidamente in Svizzera. «In Ucraina le persone danno molta importanza ai diplomi universitari». Mentre la popolazione delle campagne di solito lavora nell'agricoltura. Lo potrebbero fare «naturalmente» anche in Svizzera, conclude Shvets.