Anche la placenta umana è un bersaglio del coronavirus

BERNA / LOSANNA - La placenta umana è un bersaglio del virus SARS-CoV-2. Il patogeno può infettare le sue cellule e proliferare in esse, andando in seguito a contaminare anche le cellule placentari vicine. Lo ha scoperto un team di ricerca guidato dal dottor Marco Alves dell'Istituto di virologia e di immunologia IVI di Berna e dal professor David Baud, capo del Dipartimento di ostetricia del CHUV. I risultati della loro ricerca sono stati ora pubblicati sulla rivista scientifica Call Reports Medicine.

«Questo è un importante passo in avanti nella nostra comprensione della COVID-19 durante la gravidanza», spiega - citato in un comunicato - Marco Alves, capogruppo e immunologo all’IVI. «Migliaia di particelle virali infettive possono essere generate rapidamente nella placenta. Inoltre, abbiamo osservato che l’espressione del recettore del SARS-CoV-2 nella placenta è molto variabile e specifica per ogni gravidanza, il che potrebbe spiegare perché il virus a volte passa al feto».

A parità di età, nelle donne incinte il rischio di essere contagiate dal coronavirus aumenta del 70% rispetto alla popolazione generale. E in caso di contagio «il rischio di un’evoluzione grave, ovvero di essere ricoverate in terapia intensiva, è del 5–10 %», precisa David Baud. E con questo aumentano di 2 o 3 volte anche il rischio di un parto prematuro e quello di morte fetale (endouterina). Per questo motivo, le donne in gravidanza e i loro feti sono da considerarsi particolarmente vulnerabili al virus.