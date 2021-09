Sono 1'451 i nuovi positivi in Svizzera, sette i decessi

BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera sono stati rilevati 1'451 casi accertati di Covid-19. Ieri le infezioni erano state 1'284, mentre durante il weekend se ne erano registrate 3'096, ma spalmate su 72 ore. Dal consueto bollettino emanato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) si evince pure che i test effettuati tra ieri e oggi sono stati 36'878, per un tasso di positività del 3.9% (identico a ieri). Si registrano inoltre sette ulteriori decessi causati dalla malattia, di cui uno avvenuto in Ticino.

Tra le corsie d'ospedale - Sembra decisamente in miglioramento la situazione nelle strutture sanitarie del Paese. I pazienti Covid-19 occupano attualmente il 2,6% della capacità ospedaliera complessiva, proporzione che si eleva al 22,1% nei reparti di cure intense, luogo in cui la pressione è notevolmente scesa nelle ultime settimane (a inizio settembre la percentuale superava abbondantemente il 30%). I nuovi ospedalizzati sono 39.

Il vaccino - Complessivamente nel nostro paese sono state somministrate 10'430'334 dosi di vaccino. Il 58,05% degli svizzeri è completamente vaccinato, mentre un altro 5.91% ha ricevuto solo la prima dose. Da questo punto di vista il Ticino è un cantone virtuoso, avendo il 59% della popolazione già completato il ciclo vaccinale.

Tracciamento - Si contano attualmente 10'015 persone in isolamento e 8'479 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. Nessuno è invece finito in isolamento perché rientrato da un paese considerato ad alto rischio contagio