Vince 184 milioni, continua a fare la cameriera fino alla morte

AARAU - Centrare il jackpot all'Euromillions, ma scegliere di continuare a condurre una vita umile nonostante il montepremi: 183,9 milioni di franchi. Sembra assurdo, ma è realmente accaduto a un'argoviese 50enne nel 2018.

La donna, proveniente da un ambiente modesto, avrebbe potuto risparmiare un sacco di soldi trasferendosi in un paradiso fiscale, ma ha scelto di continuare a vivere lì dov'era. Non, solo, ha anche scelto di non rinunciare al suo lavoro da cameriera.

La vincitrice milionaria era sposata con un tedesco. Il 59enne ha riferito al Blick che la moglie «è morta il primo settembre» di quest'anno. Il cancro, diagnosticato probabilmente lo scorso autunno, «è esploso davvero» all'inizio del 2021. E la chemioterapia in Svizzera e Germania non ha avuto successo.

In realtà, i due avevano pianificato molto. Sognavano di viaggiare e godersi la vita. «L'amavo così tanto, mi manca», ammette il marito. L'uomo ha scelto di restare nella casa che i due hanno costruito. Inoltre, una certa somma del ricco montepremi sarà devoluta ad associazioni benevole annualmente. Quanto sia rimasto di tutti quei milioni non è dato saperlo, ma non sembra avere importanza per l'uomo: «Avrei preferito rimanere con mia moglie» è il suo commento.