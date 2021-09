Applausi e fiori per gli atleti da Tokyo

ZURIGO - Sono stati accolti tra applausi scroscianti, fiori e omaggi vari, gli atleti delle Paralimpiadi atterrati oggi pomeriggio a Zurigo, di ritorno da Tokyo 2020.

Per gli atleti rossocrociati, d'altra parte, è stato un po' un riscatto dopo alcune edizioni non proprio al massimo della forma (si pensi alle sole 5 medaglie portate a casa da Rio). E invece questa volta sono state ben 14, di cui la metà ori, quattro argenti e tre bronzi. Un risultato del genere era stato registrato a Sidney ben 21 anni fa (nell'edizione del 2000). Nel medagliere la Svizzera è al ora 19° posto.

Le reazioni - «Non ho potuto vedere tutte le gare in diretta, ma le ho seguite grazie ai social», racconta un fan in attesa dell'arrivo degli atleti. «Sono impressionata da quello che possono fare le persone con disabilità», sottolinea invece una donna che, per l'occasione, ha preparato uno striscione, «Tutto ciò dimostra quanto duro lavoro e diligenza ci sia dietro», aggiunge.

«Siamo qui per Elena Kratter, siamo super orgogliosi», aggiunge un conoscente dell'atleta diversamente abile, oltre che "collega" di sci. «Ha sempre lavorato molto, anche prima di fare la sciatrice». Con in mano un omaggio floreale, una donna aggiunge: «Le aspettative sono state di gran lunga superate».

Atletica leggera al top - 12 delle 14 medaglie sono state vinte nell'atletica leggera, nove delle quali sono state vinte da due atleti che hanno già superato i 30 anni.

Tra le decine di persone ad attendere gli sportivi, c'era anche il padre di Marcel Hug. «È su una sedia a rotelle dalla nascita. Un'infermiera pediatrica disse che un giorno sarebbe diventato un atleta di punta. All'inizio non ci potevo credere, ma è sempre stato un ragazzino a cui piace muoversi. La premonizione si è avverata».

«Non ho davvero avuto il tempo di rendermi conto di quello che è successo», gli fa eco il figlio, forte dei quattro ori conquistati nell'atletica leggera, una volta atterrato. Per lui la calorosa accoglienza è semplicemente «una cosa fantastica». Ma non può cullarsi sugli allori. La prossima gara è infatti alle porte: «giovedì prossimo a Zurigo», commenta.

La piccola vincitrice - Tra gli atleti compare anche la 18enne Nora Meister, felicissima per il suo bronzo. «È stato molto emozionante», ammette. «È difficile descrivere come mi sento, ho sentito l'adrenalina per un bel po' di tempo. Certamente non mi aspettavo che venissero così tante persone, devo ancora capacitarmene», conclude spiegando che ora è tempo di pensare allo studio.

«Una bella sensazione» - Catherine Debrunner (oro 400 m, bronzo 800 m) è contenta che i suoi genitori e nonni l'abbiano raggiunta in aeroporto. «È una bella sensazione, cosa si può volere di più?». Quindi aggiunge. «Ho l'impressione che ci stiano notando di più rispetto al passato», prosegue l'atleta. «Spero che ciò possa essere utile per suggerire a tutti di tener duro e di porsi degli obiettivi». Anche per lei la medaglia è stata un'emozione unica: «Avevo la pelle d'oca, ho capito subito che avrei vinto, il momento è stato incredibile».

Anche secondo Manuela Schär l'interesse per le Paralimpiadi è in crescendo: «È tutto ancora un po' surreale. Spero che potremo motivare i giovani a fare sport».

«Motivatori ed esempio per tutti» - «Lavoro per Plusport e le medaglie significano molto per me», commenta un uomo che lavora per gli atleti. «È un enorme piacere collaborare con loro e spero che possano motivare le persone con disabilità a fare sport». Plusport offre la possibilità di praticare qualsiasi tipo di sport a persone con disabilità di fasce d'età differenti.

20minuten