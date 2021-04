«A quando la prima dose?»

BERNA - «Quando potrò vaccinarmi?». Una domanda diventata più che mai ricorrente, all’estero come nel nostro Paese. Le tempistiche della campagna vaccinale sono però in continua evoluzione, e la confusione è tanta. Un calcolatore online sviluppato dalla startup polacca Omni calculator tenta di far lume sulla questione. È disponibile per decine di paesi, europei e non, ed esiste anche la versione per la Svizzera, per ora unicamente in lingua francese o tedesca.

Come funziona - Concretamente, si può ottenere una stima di quando dovremmo essere in grado di vaccinarci inserendo i propri dati personali, relativi in particolare all’età, al cantone di residenza, all’attività lavorativa e a eventuali malattie pregresse. L’algoritmo utilizzato da Omni calculator si basa sui piani vaccinali dei governi nazionali e, nel caso della Svizzera, sulla percentuale di persone che vogliono vaccinarsi, 67% secondo il progetto Covid-Norms coordinato dall'Università di Zurigo e finanziato dall’Ufficio federale della sanità pubblico (Ufsp).

Sani e sotto i 65 entro fine agosto - Secondo lo strumento di calcolo, i ticinesi in buona salute, non ancora in età di pensionamento e attivi in settori al di fuori del sanitario dovrebbero ricevere la prima dose tra il 30 maggio e il 31 luglio di quest’anno, la seconda tra il 20 giugno e il 21 agosto. Il sito indica inoltre una stima di quante persone ci sarebbero in fila di attesa prima di noi. Per questa categoria di persone si parla di un minimo di 73’600 persone e di un massimo di 158’699.

Meglio per chi è a contatto con persone a rischio - Diverso il discorso se si risiede con una persona con malattie croniche o con un'età superiore ai 65 anni. In questo caso ci si può aspettare di ricevere la seconda dose tra il 18 maggio e il 18 giugno 2021.

Nei paesi limitrofi - Facendo un confronto tra paesi, Omni calculator prevede che mentre un quarantenne sano residente nel nostro Cantone dovrebbe essere vaccinato entro la fine di agosto prossimo, in Italia lo sarebbe invece entro la fine di maggio 2022. In Germania la stessa persona potrebbe vaccinarsi entro la fine di settembre, mentre in Francia non oltre fine ottobre.

Clicca qui per accedere al calcolatore online