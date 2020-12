4'391 nuovi contagi e 77 vittime in Svizzera

BERNA - Continua a rimanere difficile la situazione epidemiologica in Svizzera. Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese si sono, infatti, registrati 4'391 nuovi casi di coronavirus. Allo stesso tempo, l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) ha segnalato 77 decessi e 166 ospedalizzazioni. Numeri questi che - come precisano dagli esperti della Confederazione - non possono ancora suscitare ottimismo. Nonostante questo, ieri, il Consiglio federale ha deciso di non inasprire le misure attualmente in vigore per combattere la diffusione del coronavirus. «I criteri per un intervento più drastico non sono rispettati», hanno concluso i sette saggi dopo aver analizzato la situazione epidemiologica. «I provvedimenti adottati il 18 dicembre, ossia la chiusura dei ristoranti e delle strutture per la cultura, lo sport e il tempo libero, sono adeguati e non è necessario inasprirli». Una rivalutazione, ora, è attesa per il 6 di gennaio.



Più di mille morti nelle ultime due settimane - Il totale dei casi negli ultimi quattordici giorni si assesta a 50'388, le ospedalizzazioni sono 1'692 e i morti 1'006. Nell'ultima giornata sono stati effettuati 30'621 test, con una percentuale di positivi del 14.34%.



Dati da inizio pandemia - Dall'inizio della pandemia, 452'296 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 3'645'656 tamponi effettuati in Svizzera. In totale si contano 7'082 decessi e il numero di persone ospedalizzate ha raggiunto 18'630.

Isolamenti e quarantene - In Svizzera si contano attualmente 23'492 persone in isolamento e 35'395 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A queste se ne aggiungono 2'679 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.

Oltre 23'000 casi in Ticino - Nel nostro cantone oggi si sono registrati 297 nuovi casi, che portano il totale a 23'393. I morti sono invece sei, che fanno arrivare la somma a 774. Nei Grigioni, la pagina web dedicata all'evoluzione del coronavirus parla di 93 infezioni in 24 ore (8'086 totali). Non si registrano ulteriori morti: i decessi rimangono quindi fermi a 137.

