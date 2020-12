In Ticino altri 297 casi di coronavirus in ventiquattro ore

BELLINZONA - Per le ultime ventiquattro ore, in Ticino si segnalano altri 297 casi accertati di coronavirus. Lo si evince dall'odierno bollettino delle autorità sanitarie cantonali. Il numero complessivo dei contagi sale così a quota 23'393.

La pandemia continua purtroppo anche a mietere vittime. Sono infatti sei i nuovi decessi legati al Covid-19. Sinora in Ticino le morti sono state 774.

Sul fronte delle ospedalizzazioni, nelle ultime ventiquattro ore per altre 36 persone con il coronavirus si è reso necessario il ricovero. Attualmente nelle strutture sanitarie ticinesi si contano 376 pazienti (ieri erano 373), di cui 46 in cure intense (+3). Le persone dimesse sono 30.

In Ticino sono stati effettuati 1'251 tamponi (dato relativo al 28 dicembre 2020). Di questi il 21% è risultato positivo.

Tutto pronto per le vaccinazioni - Anche in Ticino mancano pochi giorni all'inizio della campagna di vaccinazione. Oggi è infatti previsto l'arrivo della prima fornitura di dosi. E il prossimo 4 gennaio la somministrazione inizierà nelle case per anziani, dove è stato registrato un tasso d'adesione del 90% tra i residenti e del 56% tra il personale.

Sempre a partire dal 4 gennaio, anche gli over 85 che vivono presso abitazioni proprie potranno prenotarsi per il vaccino che sarà poi somministrato dal 12 gennaio. Per l'occasione viene creato un primo centro di vaccinazione a Rivera, come annunciato ieri dalle autorità cantonali. Seguirà l'apertura di altri due centri analoghi, uno nel Sopraceneri e l'altro nel Sottoceneri.

La variante inglese - Nel frattempo anche alle nostre latitudini si parla della variante inglese del virus. Un caso sospetto è infatti stato rilevato anche in Ticino, come ha fatto sapere ieri il medico cantonale Giorgio Merlani. Si tratta di una persona rientrata dalla Gran Bretagna.