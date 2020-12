Un caso sospetto di "variante inglese" di Covid-19 in Ticino

«Un aspetto fondamentale in merito al vaccino sono le preoccupazioni. Dicono "il vaccino contiene RNA che andrà a modificare il mio DNA". Vi faccio un paragone. La cellula contiene le istruzioni per fare quello che la cellula deve fare. È come un libro di cucina: sceglie il menu, ricopi dal libro la ricetta (che è RNA) e la esegui. Il foglietto viene dato al cuoco che segue la ricetta. È la stessa cosa qui. Noi infiliamo nel corpo "il foglietto" con la ricetta. È il "cuoco" che poi prepara la torta, in modo che gli anticorpi riconoscano questa "torta" come qualcosa di estraneo da combattere. Non influenza il DNA.

Inoltre tutti gli studi hanno dimostrato che il 95% delle persone vaccinate non fanno un decorso grave. Il vaccino protegge bene nel 95% dei casi. Non abbiamo ancora la prova che la persona vaccinata possa essere o meno contagiosa. Non lo sappiamo ancora. Quindi anche le persone vaccinate dovranno continuare a rispettare le misure di igiene e distanziamento».