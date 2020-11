Cercasi un nome per il cucciolo di koala

ZURIGO - Sette mesi fa allo Zoo di Zurigo è venuto al mondo un cucciolo di koala. Ma soltanto di recente è uscito dal marsupio della mamma, mostrandosi al pubblico. Si tratta del piccolo nato dalla mamma Pippa.

Il papà era Milo: un esemplare maschio di koala dello Zoo di Zurigo che è morto nei primi mesi di quest'anno, poco dopo l'accoppiamento.

Il koalino per ora non ha ancora un nome. La scelta viene affidata a una votazione online, in cui è possibile selezionare un nome maschile e uno femminile (non è infatti ancora stato possibile appurare il sesso dell'animale).

