Altro raddoppio per casi e decessi settimanali

BERNA - Anche durante la scorsa settimana il numero dei casi di coronavirus in Svizzera è più che raddoppiato rispetto a quella precedente. L'aumento ha colpito ogni Cantone e ha fatto sì che nel periodo fra il 19 e il 25 ottobre sia stato da record per quanto riguarda le nuove infezioni annunciate.



L'andamento settimanale dall'inizio della crisi.

Raddoppio dei casi - Secondo un rapporto pubblicato ieri su Twitter dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), i casi confermati tra lunedì 19 e domenica 25 ottobre sono stati 39'441, contro gli 19'478 della settimana prima. L'aumento (vedi foto) si è verificato in tutti i cantoni e per tutte le fasce d'età.



L'aumento dei casi concerne tutti i cantoni...

Aumentano i ricoveri, raddoppiano i decessi - I nuovi ricoveri sono stati 623 su sette giorni. Rispetto alla settimana precedente - precisa l'Ufsp - si è quindi registrato un aumento del 43%, anche se per «ritardi nel rilevamento dei dati» questa percentuale è chiaramente «sottostimata». La progressione dei contagi si è verificata in tutti i Cantoni. Per quanto riguarda invece le cure intense, nella scorsa settimana erano ricoverate 128 persone. Più che raddoppiati, invece, i decessi e questo nonostante i dati riferiti dall'Ufsp si riferiscano a soli 18 cantoni. «Anche con il dato attuale - viene specificato in una nota - il numero di vittime (89) è già più che raddoppiato rispetto alla settimana precedente».



In crescita anche i ricoveri ospedalieri: 623 in più (+43%).

Tamponi positivi - Capitolo test, i tamponi eseguiti sono stati 177'718, ovvero circa 50'000 in più della settimana precedente (+40%). La quota dei positivi è passata dal 15,4% al 22.5%. In tutti i cantoni la percentuale dei test positivi ha superato quota 10%.

Zurigo e Vaud con più casi - Passando ai casi per cantone, in termini di numeri assoluti, spiccano i 5'271 contagi di Zurigo, i 5'128 di Vaud e i 4'529 di Ginevra, mentre il Ticino ne ha registrati 1'504 (contro i 630 nei sette giorni precedenti). Anche nel nostro cantone le infezioni stanno quindi aumentando in maniera esponenziale come ben mostrano i numeri (più che raddoppiati) delle ultime settimane: 1'504 - 630 - 232.

Incidenza, Vallese sopra il mille - Prendendo invece in considerazione l'incidenza ogni 100.000 abitanti - dato più significativo per intuire il reale trend - il peggiore resta il Vallese che la scorsa settimana ha superato il mille (incidenza 1'198). Situazioni particolarmente critiche pure a Ginevra (906.7), Giura (863.5) e Friborgo (829.9). Il Ticino (425.6) è nella media Svizzera.



I casi, cantone per cantone.

