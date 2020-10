«Poco efficace»: ritirata dalla vendita una mascherina

BERNA - Le mascherine respiratorie KN95/CE FFP2 Face Mask, vendute in Svizzera dal sito www.prowork-tools.ch, vengo ritirate dal mercato per scarsa efficacia. Lo ha annunciato oggi il venditore in collaborazione con l'Ufficio prevenzione infortuni.

Le maschere del produttore ANHUI QINGQING LABOR MASK CO., LTD hanno anche dichiarazione di conformità errata, precisa un comunicato dell'Ufficio federale del consumo. Per questo «sussiste il rischio che gli utilizzatori non siano sufficientemente protetti da danni che potrebbero intaccare la loro salute in modo irreversibile».

Le maschere sono state messe in vendita da Prowork Tools e le aziende che le hanno acquistate le hanno a loro volta rivendute attraverso altri canali e intermediari, aggiunge la nota. Gli acquirenti sono invitati a non utilizzarle e a rivolgersi ad Prowork Tools che fornirà un prodotto sostitutivo a norma.

Le altre mascherine respiratorie "KN95" non sono interessate da questa misura.