«I clienti? Ci strappano l'Echinaforce dalle mani»

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Stai assumendo Echinaforce? Sì, già da tempo. No, ma forse adesso lo acquisterò. No, e nemmeno intendo farlo. Non lo so / altro. [{"keyQ":"q_kgsq57"}] Vota Risultati Stai assumendo Echinaforce? Sì, già da tempo. 23% (261 voti) 23% No, ma forse adesso lo acquisterò. 19% (223 voti) 19% No, e nemmeno intendo farlo. 50% (575 voti) 50% Non lo so / altro. 8% (87 voti) 8% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1461296,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1053476","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_kgsq57":{"a":{"a_am78td":"Sì, già da tempo.","a_epx9da":"No, ma forse adesso lo acquisterò.","a_2e87yq":"No, e nemmeno intendo farlo.","a_aqrfza":"Non lo so / altro."},"q":"Stai assumendo Echinaforce?","t":"0"}}}

ZURIGO - Il presunto rimedio (tra l'altro naturale) anti covid è già quasi introvabile. Il risultato del test dell'azienda turgoviese è bastato (nonostante ancora non sia provata l'efficacia sull'uomo) a spingere all'acquisto del prodotto a base di echinacea chiamato Echinaforce.

«Nella nostra farmacia i clienti ce lo strappano letteralmente dalle mani», racconta il farmacista Yves Platel a 20 Minuten.

Il prodotto è disponibile sotto forma di gocce in un flacone da 50 ml al prezzo di circa 14 franchi. I test in vitro hanno confermato l'efficacia contro il coronavirus. Il che è bastato a far esplodere la domanda. Platel non è sorpreso: «La reazione è normale, ma segnaliamo espressamente che sono necessari ulteriori studi per confermare la sua efficacia sull'uomo».

In ogni caso la farmacia zurighese si sta organizzando per ampliare la propria disponibilità: «La domanda è così grande che abbiamo semplicemente chiesto una fornitura maggiore».