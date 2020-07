Greenpeace promuove il superamento dei divari presenti nella società

GÖSCHENEN - La crisi del coronavirus è un'occasione per «ripensare la nostra società», ha comunicato oggi Greenpeace. La crisi climatica e il declino della biodiversità «possono essere arrestati solo superando i divari sempre più profondi delle nostre società». Occorre «costruire ponti tra gli individui e con la natura», sottolinea.

La pandemia «ci mostra quanto siamo vulnerabili». Ci sono esperienze e lezioni da trarre da questa difficile situazione per «andare avanti come individui e come società», sostiene Greenpeace.

L'organizzazione ambientalista ha condotto un sondaggio online, non rappresentativo sulla crisi del coronavirus. L'analisi delle risposte dei 6'000 partecipanti mostra che un gran numero di loro ha addirittura descritto la situazione come "positiva". Secondo Greenpeace, hanno percepito la natura più intensamente, hanno avuto più tempo per i loro figli o hanno semplicemente goduto della pace e della tranquillità dopo la diminuzione del traffico.

Se restrizioni severe come quelle imposte durante il lockdown fossero ben rispettate, ciò indicherebbe la volontà di accettare cambiamenti nello stile di vita.

Una raccolta delle risposte del sondaggio poteva anche essere vista come proiezione al Ponte del Diavolo. Responsabili di questo sono stati il duo di cabarettisti Patti Basler & Philippe Kuhn e la cantante Licia Cherry.