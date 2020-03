Alla cattedrale di San Gallo la messa va sul web

SAN GALLO - In tempo di coronavirus, si evitano le strette di mano e si mantiene una distanza sociale di almeno un metro. E anche la vita religiosa prende le misure per rallentare l'epidemia. Così a San Gallo, dove le messe domenicali celebrate alla cattedrale saranno trasmesse in diretta streaming.

Il provvedimento è stato deciso per permettere anche ad anziani e ammalati cronici di seguire il servizio religioso senza correre il rischio d'infezione da coronavirus.

Inoltre, come avvenuto con successo ieri, la chiesa è stata suddivisa in settori in cui i fedeli sono distribuiti spazialmente per fare in modo che non siedano troppo vicini, indica oggi la diocesi di San Gallo in un comunicato.